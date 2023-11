Un barbat din Cluj-Napoca a ajuns cu masina in sant dupa cateva pahare. Clujeanul de 58 de ani a fost arestat pentru 24 de ore.,,La data de 23 noiembrie a.c. politistii din cadrul Politiei Orasul Huedin au dispus retinerea unui barbat de 58 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.In fapt, la aceeasi data, in jurul orei 13.45, acesta a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube ... citeste toata stirea