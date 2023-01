Un sofer oprit de Politie pe autostrada Sebes-Turda a intrat cu forta in autospeciala Politiei ca sa-si recupereze permisul suspendat, profitand ca in masina se afla un singur politist.Incidentul a fost facut public de sindicatul Europol si se refera la un barbat de 39 de ani din Arges care conducea o masina inmatriculata in Anglia. "Daca ajungi sa conduci un autoturism de 100k euro cu numar de Anglia, nu iti ofera nici prioritate fata de ceilalti participanti la trafic si nici nu trebuie sa ... citeste toata stirea