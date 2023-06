Un sofer prins beat la volan a fost bagat la racoare 24 de ore.S-a intamplat in 16 iunie cand politistii de la Sectia 2 din Cluj-Napoca au depistat la volan un sofer de 38 de ani sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta a fost oprit in trafic la aceeasi data, in jurul orei 2 dimineata pe strada Aurel Vlaicu din municipiu si testat cu aparatul etilotest, fiind inregistrata concentratia de 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii l-au dus la ... citeste toata stirea