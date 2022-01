Un sofer prins la volan desi avea permisul de conducere suspendat a fost retinut si dus in centrul de arest preventiv

Un sofer prins la volan desi avea permisul de conducere suspendata fost retinut si dus in centrul de arest preventiv.S-a intamplat ieri in Huedin, cand un tanar de 27 de ani a fost depistat la volanul unei masini desi nu avea permis de conducere valabil. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore si dus intr-un centru de retinere si arestare preventiva. Cel in cauza a fost depistat de politisti in jurul orei 16.25, in timp ce se deplasa cu autoturismul ... citeste toata stirea