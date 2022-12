Un sofer rupt de beat a ajuns la spital azi dupa ce masina sa a fost lovita de trenul Galati - Cluj.S-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 11 in localitatea ieseana Ciurea. E vorba de un taximetri. "Taxi lovit de tren, in comuna Ciurea. A rezultat o victima constienta, iesita din masina", a precizat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi. Masina a ramas pe calea ferata, circulatia trenurilor in zona fiind blocata o vreme.Barbatul a fost transportat la spital iar calea ... citeste toata stirea