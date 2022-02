Un sofer rupt de beat a fost depistat la volan pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, aproape de coma alcoolica.S-a intamplat in urma cu cateva zile, in 25 februarie, seara in jurul orei 22, cand un sofer de 47 de ani din Cluj-Napoca a fost depistat pe DN1C, in Bontida, la volan desi se afla sub influenta alcoolului. Soferul a fost depistat de politistii din Gherla, care l-au testat cu aparatul alcooltest. Rezultatul - o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool in aerul expirat. Soferul a fost ... citeste toata stirea