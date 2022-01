Un sofer rupt de beat a pierdut controlul asupra masinii si s-a rasturnat in afara drumului, pe un drum judetean din Cluj, in afara localitatii Dretea din Manastireni.Accidentul a avut loc in jurul orei 10.02 pe DJ 108C, in afara localitatii Dretea, comuna Manastireni. "Din primele date, conducatorul unui autovehicul, respectiv un barbat de 59 de ani, din comuna Manastireni, care circula dinspre Ardeova inspre drumul national, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, ... citeste toata stirea