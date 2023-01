Un sofer rupt de beat, aproape de coma alcoolica, a fost depistat in trafic, ieri in Cluj

Un sofer rupt de beat, aproape de coma alcoolica, a fost depistat la volan, ieri in Cluj.E vorba de un barbat de 53 de ani din Cluj-Napoca, depistat si retinut ieri pentru 24 de ore de politistii din Cluj-Napoca, dupa ce ieri in jurul orei 14 un sofer a observat si oprit in trafic, pe strada Fabricii, un autoturism condus de un barbat despre care exista posibilitatea sa se afle sub influenta bauturilor alcoolice. La fata locului s-a deplasat de urgenta un echipaj de politie din cadrul ... citeste toata stirea