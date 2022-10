Un sofer rupt de beat aproape de coma alcoolica a fost depistat la volan pe bulevardul Muncii din Cluj-Napoca.E vorba de un barbat de 59 de ani, cetatean roman stabilit in Ungaria, depistat la volan in 30 septembrie aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Cel in cauza a fost interceptat in trafic la data mentionata mai sus, in jurul orei 21.50, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe Bulevardul Muncii, din Cluj-Napoca, avand o concentratie de 1.18 mg/l alcool pur in aerul expirat. ... citeste toata stirea