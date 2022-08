Un sofer rupt de beat, aproape de coma alcoolica, a fost retinut pentru 24 de ore de catre politisti.S-a intamplat ieri dupa-masa pe strada Vladeasa din Huedin, unde un sofer de 44 de ani a fost depistat de politisti in timp ce se deplasa cu autoturismul sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul a fost interceptat in trafic de politisti la aceeasi data, in jurul orei 17.35, iar la testarea cu aparatul etilotest a fost inregistrata ... citeste toata stirea