Un sofer rupt de beat, aproape de coma alcoolica, a produs un grav accident de circulatie soldat cu ranirea unui copil de 7 ani, si a fugit de la locul faptei.Accidentul a avut loc in urma cu trei zile, in 15 aprilie, cand un barbat in varsta de 56 de ani, din comuna Aschileu a fost retinut pentru 24 de ore de politisti, dupa ce a produs un accident rutier. Accidentul a avut loc pe DN 16, pe raza localitatii Suatu, soldat cu ranirea unui minor in varsta de 7 ani, din Cluj-Napoca si avarierea ... citeste toata stirea