Un sofer rupt de beat care a provocat ieri un accident in Floresti a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, dupa ce a refuzat prelevarea probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei.E vorba de un barbat de 40 de ani din Bistrita-Nasaud, care ar fi provocat ieri in jurul orei 15 un accident pe strada Cetatii din Floresti, in urma caruia au rezultat doar pagube materiale. Testarea cu aparatul etilotest a acestuia a indicat concentratia de 1,36 mg/l alcool pur in aerul ... citeste toata stirea