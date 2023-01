Un sofer rupt de beat, cu alcoolemia peste limita la care se instaleaza coma alcoolica, a fost prins la volan in Gheorgheni

Un sofer rupt de beat, cu alcoolemia peste limita la care se instaleaza coma alcoolica, a fost prins la volan in cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca.S-a intamplat in 24 ianuarie, seara in jurul orei 19.30, cand un sofer de 56 de ani a fost depistat beat la volan si retinut pentru 24 de ore. Cel in cauza a fost oprit de politisti in timp ce conducea autoturismul pe strada Alexandru Vaida Voevod din Cluj-Napoca. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, fiind inregistrata concentratia de 1, ... citeste toata stirea