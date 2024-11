Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO

Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc pe o strada din Cluj-Napoca, in cursul zilei de ieri, 5 noiembrie.Evenimentul a fost surprins de o camera de luat vederi amplasata in curtea unei case. Mai exact, dupa ce a asteptat cateva zeci de secunde, timp in care s-a asigurat ca drumul este liber, soferul a incercat sa iasa de pe strada si sa isi continue drumul, moment in care a fost lovit de un alt autoturism.Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube ... citește toată știrea