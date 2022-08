Un sofer s-a facut praf cu masina pe podul IRA. Medicii spun ca a fost o minune. Umbla dupa accident - VIDEO

Un sofer de 20 de ani s-a facut praf cu masina, pe podul de la IRA, la putine minute dupa miezul noptii. Soferul a derapat, s-a rotit pe mijlocul drumului si apoi a ajuns pe spatiul verde.Autoturismul era "impachetat", dar soferul a scapat cu viata, fara nicio zgarietura. "Am sperat sa nu intru in bordura si am trans invers", a spus soferul. "Bine ca nu ai omorat pe nimeni!", i-a replicat cel care a filmat."A fost dislocat la fata locului un echipaj SMURD, care a consultat un tanar de cca 20 ... citeste toata stirea