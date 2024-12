Un sofer s-a saturat sa isi piarda timpul pe o strada aglomerata din Cluj-Napoca: ,,Am ajuns sa facem drumul de 1 kilometru in 30 de minute"

Traficul din Cluj-Napoca si din zonele inconjuratoare este aproape insuportabil pentru multi clujeni din cauza aglomeratiei. In anumite zone ale orasului, soferii au impresia ca stau pe loc si sunt nevoiti sa isi piarda mult timp in masina pana sa ajunga la destinatia dorita.O astfel de situatie a fost semnalata de catre un clujean la giratoriul de pe strada Corneliu Coposu. Potrivit acestuia, in fiecare dimineata, traficul se ingreuneaza din cauza unor soferi care nu respecta regulile in ... citește toată știrea