Un spectacol din Cluj se joaca in cinci zile pe scene din trei orase, echipa parcurge in total peste 1.800 de kilometri.E vorba de spectacolul Adei Milea, "Chiritza in concert", sustinut pe scenele teatrelor din Ploiesti, Resita si Arad intre 19 si 23 noiembrie, parcurgand in total 1.809 de kilometri in cinci zile. Astfel, in 19 noiembrie, seara la ora 18, spectacolul se va juca pe scena Teatrului "Toma Caragiu" din Ploiesti, in cadrul celei de-a XII-a editii a Festivalului International de ... citeste toata stirea