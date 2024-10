Un spectacol programat pe plaja de la Somes din cartierul Grigorescu i-a bagat pe riverani in boala

Repetitiile derula la inceputul saptamnii pentru un spectacolul-ritual i-a speriat si ingrozit pe riveranii din cartierul Grigorescu.Oamenii au postat in mediul online videouri cu personaje imbracate in negru si surprinse pe plaja din Grigorescu, aratandu-se ingrijorati ca o secta imbracata in negru se intruneste cam la aceeasi ora in cartier. Alti oameni au opinat ca este vorba despre un ritual religios sau de un flasmob. Unii s-au bucurat ca nu s-a chemat politia in zona de catre riverani. ... citește toată știrea