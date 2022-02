Un spital din Cluj primeste 2,2 milioane de euro, bani europeni, pentru modernizari.E vorba de spitalul clinic de pneumoftiziologie, care a fost selectat pentru finantare cu bani europeni in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, in contextul pandemiei de coronavirus. Proiectul de modernizare are o valoare de 11,24 milioane de lei, adica peste 2,2 milioane de euro. Cu acesti bani ar urma sa fie extinse, reabilitate si modernizate instalatiile electrice, de fluide medicale si de ... citeste toata stirea