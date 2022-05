Un student la medicina din Cluj, SPULBERAT pe trecerea de pietoni. Baiatul are nevoie urgent de sange

Un tanar de 21 de ani din municipiul Turda, student la UMF Cluj a fost surprins si accidentat de un autoturism, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni din Piata Mihai Viteazu, rezultand ranirea acestuia. In acest moment, Fazekas Vlad se afla in stare critica si are nevoie sange."Accidentul rutier s-a produs la data de 30 mai, in jurul orei 23:00, pe strada Ip Voitesti, din municipiul Cluj-Napoca. (P-ta Mihai Viteazu). Conducatorul autoturismului, un ... citeste toata stirea