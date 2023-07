Un tanar de 25 de ani din judetul Suceava este banuit de savarsirea infractiunii de inselaciune in forma continuata de politistii clujeni. Acesta ar fi abordat, prin intermediul unei platforme online de anunturi si vanzari, persoane care efectueaza curse ocazionale de transport pasageri, sub pretextul ca are nevoie de o cursa in Germania sau Belgia."La data de 3 iulie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Sectia 2 Politie au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, ... citeste toata stirea