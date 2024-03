Un superb Lexus este vandut de BT dupa 13.000 de km. Are inca foliile la interior

O banca din Romania ofera spre vanzare unul dintre cele mai remarcabile coupe-uri japoneze realizate vreodata. Masina este dotata cu un motor V8 de 5,0 litri.Lexus LC este disponibil in doua variante de motorizare. LC500h utilizeaza un motor V6 hibrid de 3,5 litri, generand 359 CP. Modelul dorit de multi este LC500, echipat cu motorul de 5,0 litri, furnizand 464 sau 477 CP, in functie de anul fabricatiei.Banca Transilvania pune in vanzare un LC500 Coupe din 2019, cu doar 13.852 de kilometri ... citește toată știrea