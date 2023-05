Un talhar a scapat de pedeapsa inchisorii cu suspendare dupa ce a facut apel la decizia instantei, care a fost admis definitiv.Instanta Curtii de Apel Cluj a decis in urma cu cateva zile sa admita apelul inculpatului, un barbat de 46 de ani muncitor la un centru de colectare a fierului vechi care a talharit o femeie furandu-i portofelul. Acesta a fost condamnat de Judecatoria Dej la un an si sase luni de inchisoare in regim de detentie de catre Judecatoria Dej, in februarie, dar a atacat ... citeste toata stirea