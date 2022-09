Un tanar a agresat mai multe femei, a fost internat in spital dupa ce i s-au deschis dosare penale

Trei femei au fost agresate in urma cu cateva zile in Cluj-Napoca, autorul a fost prins azi.A fost nevoie de mobilizarea politistilor din toate cele sase sectii de Politie, dupa ce intre 18 si 27 septembrie un barbat ar fi abordat mai multe femei in oras, cu varste intre 25 si 29 de ani, pe care ulterior le-ar fi agresat fizic, lovindu-le cu palma. Trei persoane au depus plangeri la Politie, astfel ca au fost deschise dosare penale pentru infractiunea de lovire si alte violente. Cele trei ... citeste toata stirea