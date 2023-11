Caz tragic in Cluj. Un tanar de 27 de ani, din judetul Gorj, a murit in mod surprinzator dupa ce a jucat fotbal cu prietenii. Renato traia si lucra in Cluj-Napoca si nu era cunoscut ca fiind un tanar cu probleme de sanatate.In 8 noiembrie, tanarul s-a intalnit cu mai multi prieteni ca sa joace fotbal. La un moment dat, acestuia i s-a facut rau, iar la scurt timp a murit. Medicii legisti au stabilit ca a suferit un infarct.Decesul tanarului este surprinzator, deoarece acesta nu era cunoscut ... citeste toata stirea