Un tanar cercetator roman, speaker alaturi de Elon Musk si Bill Gates la TED 2022. E unul dintre savantii de top din SUA, iar munca sa e recunoscuta la nivel international

Romanul Sergiu Pasca, cercetator si profesor asistent de psihiatrie si stiinte comportamentale la Universitatea Stanford din SUA, a fost invitat sa vorbeasca la TED 2022, in Vancouver.La eveniment vor vorbi, alaturi de Sergiu, personalitati precum Elon Musk, Bill Gates sau Al Gore.Romanul a primit mai multe premii in SUA in domeniul cercetarii. In 2018, Sergiu Pasca, absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie din Cluj-Napoca, a primit unul dintre premiile Vilcek pentru cercetatorii ... citeste toata stirea