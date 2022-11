Un tanar cu patru clase a spart de doua ori intr-o zi site-ul Consiliului Judetean Cluj si pe cel al Politiei Locale

Un hacker cu patru clase a spart site-ul Consiliului Judetean Cluj si al Politiei Locale Ploiesti. In cazul institutiei din Cluj a cerut si rascumparare.Tanarul care absolvise numai patru clase a spart de cel putin doua ori, de unul singur, site-ul Politiei Locale Ploiesti. Acolo a inlocuit informatiiile oficiale cu o serie de anunturi obscene, dar si clipuri cu manele sau filme pentru adulti.Adolescentul din Sibiu, domiciliat in prezent in Franta, a fost dat de gol de unul dintre partenerii ... citeste toata stirea