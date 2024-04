Un tanar, dat in urmarire internationala pentru furt si inselaciune a fost prins la Cluj. Barbatul a furat bijuterii de peste 15.000 de euro

Un hot de bijuterii, dat in urmarire internationala, a fost prins la Cluj. Barbatul a comis o spargere intr-o bijuterie din Austria, cu un an in urma.,,In cursul diminetii de ieri, 10 aprilie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Turda - Biroul de Investigatii Criminale si Biroul de Ordine Publica, alaturi de cei ai Sectiei 9 Politie Rurala Turda, in urma unor activitati investigative derulate au depistat in localitatea Bogata, comuna Calarasi, un tanar de 26 de ani, cetatean roman, ... citește toată știrea