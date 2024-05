Un tanar de 13 ani a fost dat disparut in Cluj-Napoca, dupa ce nu s-a intors acasa.Ieri Politia Cluj-Napoca a fost sesizata despre la faptul ca un tanar de 13 ani, Alexandru Horia Rafael Ajtai, a plecat de la locuinta la data de 16 mai in jurul orei 15.00 si nu s-a intors pana in prezent.Semnalmentele acestuia: inaltime aproximativa - 1,60 metri, par saten, tuns ... citește toată știrea