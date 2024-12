Un tanar de 15 ani a fost retinut de politisti intr-un dosar penal de lovire si tulburarea linistii publice.Astfel, ieri politistii de la Investigatii Criminale au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, pe numele unui tanar de 15 ani, cercetat in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infractiunile de lovirea sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Aceasta, dupa ce in 10 noiembrie in jurul orei 19.20 politistii au fost sesizati, prin intermediul unui apel 112, ... citește toată știrea