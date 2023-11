Un tanar de 16 ani din Floresti a ajuns sub control judiciar dupa ce ar fi furat o geaca de la un alt copil de 13 ani.Ieri politistii de la Biroul de Investigatii Criminale au dispus retinerea unui tanar de 16 ani, din Floresti, cercetat pentru comiterea infractiunii de furt calificat. Din cercetari a reiesit ca acesta, in seara de 8 octombrie, in timp ce se afla intr-un mijloc de transport in comun, l-ar fi abordat pe un alt minor, de aproximativ 13 ani, solicitandu-i ... citeste toata stirea