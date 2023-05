Un tanar de 17 ani din Cluj cercetat pentru trei infractiuni a fost retinut azi de politistii din Campia Turzii.Acesta e cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt calificat, furt in scop de folosinta si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. In fapt, acesta este banuit ca in 21 aprilie ar fi patruns intr-un imobil situat in comuna Tritenii de Jos, de unde ar fi sustras cheile unui autoturism, ulterior deplasandu-se cu respectivul autovehicul, desi nu detinea permis de ... citeste toata stirea