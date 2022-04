Un tanar de 18 ani din Cluj a ajuns la spital dupa ce a izbit o masina de un stalp, se afla la volan desi nu avea permis de conducere.Accidentul s-a produs ieri in jurul orei 5.45, pe DN18B, in localitatea Magoaja. "Un tanar de 18 ani, din comuna Chinuiesti, care se deplasa cu un autoturism din directia Targu Lapus, inspre Dej a pierdut controlul directiei de deplasare, autoturismul parasind partea carosabila, iar ulterior intrand in coliziune cu ... citeste toata stirea