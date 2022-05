Un tanar de 18 ani fara permis de conducere a fost retinut si urmeaza sa fie dus in fata instantei dupa ce a lovit doua masini si nu a oprit la semnalele Politiei.Astazi politistii din Campia Turzii au retinut pentru 24 de ore un tanar, in varsta de 18 ani, din localitate, cercetat pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. In fapt, in urma cu doua zile, in 17 mai, in jurul orei 17.20, cel in cauza nu a oprit la semnalele regulamentare ale unui ... citeste toata stirea