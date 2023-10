Un tanar de 19 ani a fost arestat preventiv la Cluj pentru furt calificat.In 18 septembrie politistii din Floresti au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar, de 19 ani, cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. Aceasta, dupa ce in aceeasi zi au fost sesizati de catre o femeie, de 28 de ani, cu privire la faptul ca in perioada 17 - 18 octombrie persoane necunoscute ar fi patruns, prin efractie, in imobilul acesteia din localitatea Floresti, de unde ar fi ... citeste toata stirea