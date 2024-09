Un tanar de 20 de ani a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a jefuit un clujean. S-a strecurat in casa barbatului si a furat tot ce a prins

Un tanar de 20 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a intrat in casa unui batran si l-a jefuit.,,La data de 9 septembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Huedin au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata un tanar de 20 de ani, din orasul Huedin, cercetat in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infractiunea de furt calificat.", transmite IPJ Cluj.Tanarul a patruns in locuinta ... citește toată știrea