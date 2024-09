Un tanar de 20 de ani din Cluj are dosar penal pentru furt calificat, e arestat la domiciliu dupa ce a intrat in casa unui barbat de 61 de ani si a furat ce-a apucat, inclusiv o suma de bani

Un tanar de 20 de ani din Cluj are dosar penal pentru furt calificat dupa ce ar fi intrat in casa unui barbat de 61 de ani si a furat ce-a apucat, inclusiv o suma de bani.In 9 septembrie politistii din Huedin au retinut pentru 24 de ore un tanar de 20 de ani, din oras, cercetat in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infractiunea de furt calificat. Acestia spun ca in noaptea precedenta, 8 spre 9 septembrie, tanarul ar fi patruns in locuinta unui barbat de 61 de ani, ... citește toată știrea