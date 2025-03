Un tanar de 22 de ani din Cluj s-a ales cu dosar penal, dupa ce politistii i-au gasit o arma in casa! Avea si 500 de bucati de munitie - FOTO

Politistii clujeni au gasit o arma in casa unui tanar de 22 de ani din comuna clujeana Ceanu Mare.Astfel, Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, in comuna Ceanu Mare, astazi 6 martie 2025.In casa tanarului a fost gasita o arma neletala, cel mai probabil cu aer comrimat, dar si 500 de bucati de alice.,,In ... citește toată știrea