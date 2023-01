Un tanar de 23 de ani a ajuns in arest preventiv dupa ce, la volan fara permis, a alimentat in benzinarie si a plecat fara sa plateasca. A fost prins de un politist aflat in timpul liber.E vorba de un tanar din Suatu, care in 24 ianuarie a fost retinut pentru 24 de ore si ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt si conducere a unui vehicul fara permis de conducere. Aceasta dupa ce an cursul ... citeste toata stirea