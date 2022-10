Un tanar de 23 de ani a decedat ieri dupa-masa intr-o padure de langa Floresti.S-a intamplat ieri dupa-masa in jurul orei 14.20, cand au fost sesizati si politistii de la sectia 6, din localitate. "Din primele verificari efectuate la locul evenimentului rezulta ca tanarul, in varsta de 23 de ani, din comuna Floresti s-ar fi accidentat dupa ce ar fi cazut din atelajul hipo, echipajul medical declarand decesul acestuia", au aratat acestia. A fost deschis dosar penal sub aspectul ... citeste toata stirea