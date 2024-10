Un tanar de 26 de ani a disparut in Cluj-Napoca. Familia il cauta disperata. Daca aveti informatii, sunati la 112!

Politia municipiului Cluj-Napoca a anuntat in urma cu putin timp disparitia unui tanar. In varsta de 26 de ani, el nu s-a intors la domiciiu."La data de 26 octombrie a.c., Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca, ROSCA CATALIN FLORIN, in varsta de 26 de ani, a plecat de la domiciliu din municipiul Cluj-Napoca, iar pana in prezent nu a mai revenit.SEMNALMENTE: inaltime ... citește toată știrea