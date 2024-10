Un tanar de 26 de ani a disparut in Cluj-Napoca. Familia il cauta disperata/ UPDATE: Tanarul a fost gasit

UPDATE 27.10.2024, ora 7.00 Tanarul a fost gasitUPDATE: Persoana care a anuntat disparitia a contactat Stiti de Cluj in aceasta dimineata in jurul orei 7.00 si ne-a comunicat ca tanarul a ajuns acasa. Familia le multumeste tuturor celor care s-au implicat si au dat o mana de ajutor.---------------------------------------------------Politia municipiului Cluj-Napoca a anuntat in urma cu putin timp disparitia unui tanar. In varsta de 26 de ani, el nu s-a intors la domiciiu."La data de 26 ... citește toată știrea