Un tanar de 26 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a furat un telefon de o mie de lei, in Gherla.S-a intamplat sambata, cand magistratii Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla au dispus arestarea preventiva a unui tanar de 26 de ani, cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. In fapt, in 24 iunie, in jurul orei 2 dimineata, acesta ar fi patruns prin escaladarea gardului in curtea unui imobil situat pe strada Dejului, din Gherla, de unde ar fi ... citeste toata stirea