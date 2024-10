Un tanar de 26 de ani a vandut telefoane mobile de 1,2 milioane de lei, fara sa plateasca vreo taxa sau impozit. Procurorii clujeni au intrat pe fir

Un tanar de 26 de ani din Mures a fost vizitat de politisti la primele ore ale diminetii, fiind acuzat de evaziune fiscala.Concret, marti dimineata, cei de la IPJ Cluj - SICE, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj si alaturi de forte de ordine din Mures au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara.Tanarul este acuzat ca, in calitate de administrator al unei firme ar fi evitat sa plateasca taxe sau impozite pentru produse de peste ... citește toată știrea