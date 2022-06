Un tanar de 26 de ani din Gherla, arestat preventiv dupa ce a furat un telefon dintr-o locuinta. Prejudiciul a fost recuperat

Un tanar de 26 de ani a fost arestat la Gherla pentru furt din locuinta. Acesta a sustras un telefon mobil. Prejudiciul a fost recuperat."La data de 25 iunie, magistratii Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla au dispus arestarea preventiva a unui tanar de 26 de ani, cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. In fapt, la data de 24 iunie, in jurul orei 02.00, acesta ar fi patruns prin escaladarea gardului in curtea unui imobil situat pe strada Dejului, din municipiul Gherla, ... citeste toata stirea