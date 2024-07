Un tanar de 32 de ani a murit dupa ce a cazut de pe un baraj, in Cluj. Martorul care a surprins incidentul dramatic sustine ca gestul a fost intentionat

Un barbat in varsta de 32 de ani, din judetul Bihor, a fost gasit fara suflare langa un lac din comuna Poieni. IML a preluat cadavrul pentru efectuarea necropsiei.Cadavrul unei persoane de 32 de ani a fost gasit in apropierea lacului Floroiu din localitatea Lunca Visagului. Un martor ocular care a vazut ceea ce s-a intamplat sustine ca gestul barbatului din judetul Bihor a fost unul intentionat."La data de 1 iulie, in jurul orei 05.25, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au fost ... citește toată știrea