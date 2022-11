Un tanar dependent de dializa a murit in urma cu 2 ani: "Ministerul Muncii insista sa-i trimita un card social si dupa moarte!"

Incompetenta autoritatilor, fara limite! Un tanar dependent de dializa, care a murit in urma cu mai bine de 2 ani este cautat de autoritati pentru a-i oferi ajutor social. Tanarul a murit in februarie 2020, iar in urma cu cateva zile oamenii care aveau grija de el au primit aviz postal pentru ridicarea cardului social pentru alimente.Dezvaluirea a fost facuta de Emanuel Ungureanu, deputat USR PLUS. Acesta l-a ingrijit pe tanarul bolnav timp de 20 de ani, dupa ce baiatul fusese abandonat de ... citeste toata stirea