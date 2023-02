Un tanar din Apahida ar fi furat o masina in jurul miezului noptii, a condus prin Sannicoara, a acrosat o masina si a avariat gardul unui imobil, dupa care a abandonat masina.S-a intamplat in Apahida ieri in jurul miezului noptii; politistii au fost sesizati de catre un tanar de 24 de ani, din judetul Maramures, despre faptul i-ar fi fost sustras autoturismul de catre un alt tanar in varsta de 22 de ani, care se afla in vizita la el, in localitatea Apahida. Din cercetarile derulate de ... citeste toata stirea