Un minor din Apahida a patruns in casa unei femei, de unde a sustras un telefon mobil in valoare de 1000 de lei."La data de 25 mai a.c. politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar in varsta de 17 ani, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat.In fapt, la data de 24 mai a.c., politistii au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 60 de ani, cu privire la faptul ca in noaptea de 23/24 mai a.c., in ... citeste toata stirea