Un tanar din Cluj a decedat ieri la doar 22 de ani dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat intr-o comuna din Bistrita-Nasaud.Accidentul a avut loc in localitatea Tagsoru din Bistrita-Nasaud. La fata locului au intervenit de urgenta ambele elicoptere SMURD din zona, dar si echipe de prim-ajutor. In accident au fost gasite patru victime dintre care una a fost gasita inconstienta de salvatori, s-a aplicat protocolul de resuscitare insa victima a decedat. Din nefericire corpul barbatului in ... citeste toata stirea